İsrail Bureij mülteci kampını vurdu: En az 20 ölü İsrail ordusunun Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en ez 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

AA & Ensonhaber

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Bureij Mülteci Kampı'na bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureij mülteci kampı, geçen perşembe günü de İsrail saldırılarının hedefi olmuştu. Bu saldırıda, en az 15 Filistinlinin öldüğü duyurulmuştu.

Bureij mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor.

Bureij mülteci kampında 46 bin insan yaşıyor

Bureij, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan nispeten küçük bir mülteci kampı olma özelliği taşıyor. Kamp, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) kayıtlı yaklaşık 46 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail, kuşatma altındaki Gazze'de nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden bazıları olan mülteci kamplarına çok sayıda saldırı düzenledi.