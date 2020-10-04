İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği İsrail'de Bakan Gila Gamliel'in test sonucu pozitif çıktı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Gamliel, yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN'DA KORONA ÇIKTI

İsrailli Bakan, kısa zaman içinde hastalığı atlatmayı umduğunu dile getirirken, Gamliel'in virüs kaptıktan sonra kabinenin diğer üyeleri ile yakın temas kurup kurmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazı açıklamada, dün geceden bu yana 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1692'ye yükseldiği belirtildi.

İSRAİL'DE BİLANÇO

Ülkede son 24 saatte 2 bin 557 kişide daha koronavirüs tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 265 bin 86'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 891 kişinin durumunun ağır olduğu, 193 bin 27 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Gila Gamliel

AKTİF VAKA SAYISI 70 BİNDEN FAZLA

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 70 bin 367'ye ulaştı.

İsrail yönetimi, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılacağı sinyalini vermişti.