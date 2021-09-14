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    İsrail, çocuklarda koronavirüsün belirtilerini araştırdı

    Her 10 çocuktan birinde, koronavirüsü atlattıktan sonra hastalığın semptomlarının görüldüğü ortaya çıktı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 09:23
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    İsrail, çocuklarda koronavirüsün belirtilerini araştırdı

    İsrail'de yapılan araştırma, koronavirüse yakalanan çocukları mercek altına aldı.

    Ülkenin Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve koronavirüsü atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

    HASTALIKTAN SONRA BELİRTİ DEVAM EDİYOR

    Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da koronavirüsün belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

    12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

    İsrail, çocuklarda koronavirüsün belirtilerini araştırdı #1

    200 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun koronavirüse yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

    Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da koronavirüs aşısı yapmaya başlamıştı.

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