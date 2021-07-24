İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj

İslam Sanatları Müzesi’nde düzenlenen sergiye video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Batı Kudüs’te bulunan İslam Sanatları Müzesi’nde ‘Kahve: Doğu ve Batı’ adlı serginin açılışı yapıldı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sergide video konferans yöntemiyle konuşma yaptı.

Türkiye’den Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da konuştu.

Öztürk, Herzog’un sergiye gönderdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.

“BÖLGEMİZİ İYİ BİR GELECEĞE TAŞIYABİLİRİZ”

Herzog, video kaydında şu sözleri kaydetti:

“Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz.”

“ANLAŞMAZLIKLAR BÜYÜK VE KORKUTUCU DEĞİL”

Herzog, bir masanın etrafına kahve içmeye oturulduğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini söyledi.

Herzog konuşmasını, “Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum.” ifadeleri ile noktaladı.

Cumhurbaşkanı Herzog, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Bursa ile Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Öztürk'e teşekkür etti.

“KAHVELER BİZDEN OLACAK”

Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu sıcak ve dostane konuşmayı serginin açılışına ilettiğiniz için teşekkürler Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığınız için de minnettarız. Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O gün geldiğinde emin olun kahveler bizden olacak.”





TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayarak iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu belirtmişti.