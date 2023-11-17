İsrail destekçisi ABD, Şifa Hastanesi baskınını savunuyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in hastaneyi basmasına olan desteğini sürdürüyor.

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AA

İsrail ordusu, 42 gündür Gazze'deki soykırım değerindeki saldırılarını sürdürüyor.

Gündeme son gelen olaylar arasında İsrail'in Şifa Hastanesi'ne vurgunu var.

Çatışmaların ilk günlerinden bu yana tarafını İsrail'den yana belli eden ABD, desteklerini bu yönde de sürdürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PBS televizyonuna canlı yayın konuğu oldu.

"Kanıtları neden paylaşmıyorsunuz?"

Programın sunucusu Amna Nawaz, Şifa Hastanesi'ni basmasına ilişkin İsrail'in sunduğu kanıtların yetersizliğine işaret ederek, "Hastanenin altında karargah olduğuna sizi ikna eden kanıtları neden paylaşmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Blinken bunun üzerine, "Kimsenin MR cihazlarının yanında silah bulunmasına bir açıklaması var mı bunu merak ediyorum." dedi.

Nawaz'ın, "Peki burada silah bulunmasını karargah olarak mı nitelendiriyorsunuz?" diye sorması üzerine Blinken, "Hayır" yanıtını verdi.

Hastanelerin altına tünel açıldığı iddiası

Hamas'ın Gazze'deki eylemlerine dair kendi istihbaratlarını topladığını belirten Blinken, Hamas'ın hastanelerin altında tünel açtığı iddialarını dile getirdi.

Nawaz'ın Gazze'deki can kayıplarından dolayı ABD halkının duyduğu rahatsızlığı anımsatması üzerine ise Blinken, İsrail'in "kendisine yönelik terör tehdidine yanıt verme" sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"Kimse Hamas'ı uluslararası insancıl hukuka uymaya davet etmiyor"

Blinken, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını eleştirmekten kaçınırken, şu cümleleri aktardı;

Kimse Hamas'ı uluslararası insancıl hukuka uymaya davet etmiyor. Kimse Hamas'ı apartmanlardan, hastanelerden, okullardan çıkmaya, böylece sivillerin zarar görmesini engellemeye çağırmıyor. Bu durum, Filistinli sivilleri korurdu ama kimse bunu söylemiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Biden da dün yaptığı açıklamada İsrail'in bu eylemini savunmuş ancak hastanenin "karargah" olarak kullanıldığına dair kanıtları açıklayamayacağını söylemişti

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)