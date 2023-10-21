İsrail destekçisi Fransa'da polisten trajikomik uygulama Fransa'da "Chamas Taccos" isimli restoranın, ışıklı tabelasındaki "c" harfinin arıza yapmasının ardından şikayet alan polis tabelada 'Hamas' yazdığı gerekçesiyle lamba tamir edilene kadar dükkanı kapattı.

AA

İsrail-Filistin çatışması tüm dünyanın gündeminde.

Hamas'ın saldırıların karşılık veren İsrail'in orantısız güç kullanarak sivilleri katletmesinin ardından tüm dünyada protestolar başladı.

İsrail yanlısı bir tutum takınan Avrupa ilkelerinde ise Filistine destek protestolarına polis müdahale diyor.

Bu kapsamda Fransa'da konuya ilişkin trajikomik bir olay yaşandı.

Tabeladaki harf arızalandı, polise şikayet ettiler

Fransa'nın Rome bölgesindeki Valence’deki bir restoranda meydana gelen olay sosyal medyada viral oldu.

Çevre sakinleri "Chamas Taccos" isimli restoranın tabelasındaki 'C' harfinin arızalanmasının ardından tabelada 'Hamas' yazdığı iddiasıyla polisi çağırdı.

Şikayet üzerine restorana gelen polisler, konunun Belediye Başkanı'na gidecek kadar büyük bir mesele haline geldiğini dile getirdi.

"Tabelanda Hamas yazıyor"

Çalışanlar, tabeladaki "c" harfinin 6 aydır sönük olduğunu ve bunun yeni bir durum olmadığını anlattı.

Anlatılanları dikkate almayan polis, arıza giderilene kadar işletmenin kapalı kalacağını belirtti.

Konuya ilişkin konuşan bir çalışan "Bu biraz komik, kusura bakmayın. Sönmüş bir 'c' harfi için polis bizi görmeye geldi." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)