İsrail destekçisi Machado'dan orduya silah bırakma çağrısı

Venezuela'da iç karışıklık sürüyor...

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, orduya silahlarını bırakma çağrısında bulundu.

MADURO'NUN EMİRLERİNE UYMAYIN ÇAĞRISI

Machado, güvenlik güçlerine yaptığı çağrıda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emirlerine uymayı reddetmelerini de istedi.

İsrail'le yakın ilişkisi bulunan Machado, sosyal medya hesabından ses kaydıyla yaptığı paylaşımda, "Sevgili Venezuelalılar, özgürlük isteyen bu toprakların haykırışı hem ülke içinde hem de dışında giderek büyüyor ve yankılanıyor." dedi.

Muhalif lider, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz. Bu rejim tüm halkımızı esir aldı. Bizi sevdiklerimizden ayırdı ve kasıtlı olarak aç bıraktı. Venezuela’nın özgürlük anı geldiğinde bugün bu özgürlük yolunda hangi tarafta olacağınıza karar verin. Olacak olan şey zaten olmaya başladı.

"KAHRAMAN OLUN, SUÇLU DEĞİL"

Güvenlik güçlerinden Devlet Başkanı Maduro'nun emirlerine karşı çıkmalarını isteyen Machado, şunları kaydetti:

Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın. Kahraman olun, suçlu değil. Aileniz için gurur olun, utanç değil. Yaklaşmakta olan o gün geldiğinde bize katıl. Venezuela ve kardeşlerin seni bekliyor.

ÖDÜLÜNÜ ALMAYA NORVEÇ'E GİDECEK

Ulusal basına göre Machado, Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gideceğini teyit etti.

2025 Nobel Barış Ödülü, “Venezuela'nın demokratik haklarını savunma mücadelesinden” dolayı Machado'ya verilmişti.

MADURO'YU DEVİRMEK İÇİN NETANYAHU'YA SIĞINDI

Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne aracılık etmesini istemişti.

Bu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği kaydedilmişti.