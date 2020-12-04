İsrail, Dimona Nükleer Tesisi'ndeki görevlileri İran'ın saldırı olasılığına karşı uyardı

Nükleer tesiste çalışanlardan, muhtemel İran saldırısına karşı dikkatli olmaları istendi.

İran'ın önde gelen nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran-Tel Aviv hattında gerilimli günler yaşanıyor.

Tahran'dan yapılan açıklamalarda, saldırıya "uygun yer ve zamanda" karşılık verileceği bildirildi.

NÜKLEER TESİS ÇALIŞANLARINA UYARI

Bu gelişmeler üzerine İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarına uyarıda bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, "Dimona Nükleer Tesisi'nin mevcut ve eski çalışanları, İran tarafından veya Tahran'ın emriyle faaliyet gösterenler tarafından hedef alınma olasılığı konusunda uyarıldı." ifadelerine yer verildi.

FAHRİZADE SUİKASTINDAN SONRA İSRAİL'DE ALARM

Haberde uyarının, Tel Aviv yönetiminin suçlandığı İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının hemen ardından geldiğine işaret edildi.

İsrail dün de Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

"FAHRİZADE İSMİNİ UNUTMAYIN"

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardından İsrail'in olduğuna dair açıklamalarda bulunurken Başbakan Binyamin Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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