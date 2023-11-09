İsrail Endonezya Hastanesi’nin yakınını vurdu İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda birçok kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de katliam yapıyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, özellikle hastane, okul, cami ve mülteci kamplarını hedef alıyor..

34 gün süren saldırılarda yaklaşık 12 bin insanın hayatını kaybetti, 30 binden fazla kişi de yaralandı.

ABD'den ateşkes açıklaması

Son olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'de insani yardımların ulaştırılması amacıyla her gün 4 saatlik insani ateşkes olacağı belirtildi.

Ancak İsrail, hastanenin yakınına vurdu.

Endonezya Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, yaralananların olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail savaş uçaklarının hastanenin yakınındaki Tel el Zaatar bölgesini vurduğunu belirtti.

O anlar kamerada

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Filistinlileri panikle kaçtığı görüldü.

Hastanede meydana gelen hasar hakkında henüz açıklama yapılmadı.