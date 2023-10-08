İsrail, esir aldığı Filistinlileri soyup işkence etti Alıkoydukları Filistinlilerin sırtlarına numaralar yazan İsrail güçlerinin uyguladığı işkence dikkatlerden kaçmadı.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar sonucu ciddi oranlarda ölümler yaşanırken, Türkiye tarafları itidalli hareket etmeye çağırıyor.

Çatışmaların acımasız yüzü ise bir kez daha sosyal medyada paylaşılan karelere yansıdı.

Esir Filistinlileri soydular

Objektiflere yansıyan o karelerden birinde, İsrail askerlerinin esir aldığı Filistinliler görülüyor.

Silahlı İsrail askerleri, çırılçıplak soydukları Filistinlilerin ellerini arkadan bağladı.

Yere yüzüstü pozisyonunda yatırılan esir Filistinlilerin gözlerinin de bağlı olduğu anlar kaydedildi.

Sırtlarına numara yazdılar, işkence ettiler

Bununla yetinmeyen İsrail güçleri, sırtlarına numaralar yazdıkları Filistinlilere işkence etti.

Bu görüntüler, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen kullanıcılar, "vahşet" şeklinde ifadeler kullandı.

Gazze Şeridi sınırındaki İsraillilere tahliye

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de bakanlık binasını vurdular

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını bombaladı.

Savaş uçakları tarafından füzeyle vurulan bina yıkıldı.