İsrail gazeteleri: Yaklaşık 750 İsrailli kayıp Filistin ile gerilim sonrası İsrail basını, resmi olmayan raporlara işaret etti. Kayıplar hakkında sayı paylaşılırken, çatışmaların devam ettiği belirtildi.

AA

İsrail'e düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda İsrailli sivilin kaçırıldığı belirtiliyor.

Taraflardan farklı açıklamalar yapılırken, İsrail basını kayıplar hakkında sayı paylaştı.

750 İsrailli kayıp

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Uyarı sirenleri çaldı

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

İsrail-Filistin gerilimi

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırıların bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)