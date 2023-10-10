İsrail - Filistin çatışmasının haritası: Sürpriz saldırının geçtiği aşamalar Geçen hafta başlayan saldırılar sonrası Gazze ve çevresinde silah sesleri susmuyor. Çatışmaların başladığı andan bugüne yaşananlar harita üzerinde gösterildi.

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Gazze'de bir süredir devam eden göreceli istikrar tablosu, İsrail ordusunda gevşemeye neden oldu.

Bu tespit İsrailli bir albayın açıklamasına yansırken, uzun süredir hazırlık yürüttüğü belirtilen Hamas unsurları 7 Ekim'de saldırıya geçti.

Yıkıcı saldırılar için Simhat Tora bayramı seçilirken, İsrail hazırlıksız yakalandı.

Arap ordularının 1973'te savaş başlatmasından bu yana İsrail savunmasında yaşanan en kötü saldırı olarak kayıtlara geçen olayda, Hamas'lı silahlı unsurlar Gazze'den atılan binlerce roketin altında güvenlik bariyerlerini aştı.

1- Gazze'den roket saldırıları

Sabah saatlerinde Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi. Uyarı alarmları, Tel Aviv kadar uzaklardan bile duyuldu.

Hamas, ilk girişimde 3 bin roketi fırlattığını söylerken, İsrail ordusu sayıyı 2 bin 500 olarak açıkladı. Sirenler çalarken, İsrail'in yerleşim bölgelerinden dumanlar yükseldi.

2- Şafak sızması

Roket saldırıları, daha önce görülmemiş, çok yönlü sızma için koruma işlevi gördü. İsrail ordusu, yerel saatle sabah 07.40'ta Filistinli silahlı kişilerin İsrail'e geçtiğini söyledi.

Çok sayıda İsrailli esir alındı. İsrail televizyon kanalları, pazartesi günü Hamas saldırılarında ölenlerin sayısının 900'e yükseldiğini bildirdi.

Hamas, yaklaşık 1000 savaşçıdan oluşan gücü konuşlandırarak onları uzman birimler halinde organize etti.

Savaşçıların çoğu Gazze ile İsrail'i ayıran kara güvenlik bariyerlerindeki noktalardan geçti.

Motorlu paraşütçüler de harekete geçerken, denizden motorlarla sızma girişimi de yapıldı.

3- İsrail'in karşı saldırıları

İsrail hava kuvvetleri, saldırılardan bu yana Gazze'de binlerce noktayı hedef aldığını söyledi.

Saldırılar ayrıca Gazze'deki konut bloklarını, tünelleri ve Hamas yetkililerinin evlerini vurarak 20'si çocuk 400'den fazla insanın ölümüne yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze Şeridi'nin ödeyeceği bedel çok ağır olacak ve nesiller boyu gerçeği değiştirecek." dedi.

Pazartesi öğleden sonra Hamas, İsrail savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterler ve topçu birlikleriyle düzenlenen saldırılarda Gazze'de 500'den fazla kişinin öldüğünü, 2 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını ve 80 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Gazze'de savaş zamanları için belirlenmiş korunaklı sığınaklar bulunmuyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ötesinde, İsrail güçleri ve Lübnan'daki İran destekli Hizbullah milisleri karşılıklı saldırılar düzenlerken, Mısır'da iki İsrailli turist bir rehberle birlikte vurularak öldürüldü.

Dünyanın dört bir yanından itidal çağrıları yapılırken, Batılı ülkeler büyük ölçüde İsrail'in yanında durmayı tercih etti.