İsrailli albay: Yanlış istihbarat nedeniyle hazırlıksız yakalandık İsrail ordusunda görevli asker, Gazze'deki istikrarın orduda disiplinsizliğe neden olduğunu söyledi. Albay, "İstihbarat çok büyük bir hata yaptı" dedi.

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İsrail ordusunda aktif görevde olan bir albay, Hamas'ın ani saldırılarını değerlendirdi.

Albay, saldırıya ilişkin bilgiye sahip olduklarını ancak yanlış istihbarat değerlendirmesi neticesinde böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Hükümetin orduya müdahale ettiğini belirten albay, tüm bunlar nedeniyle İsrail'in hazırlıksız yakalandığını anlattı.

"Büyük çaplı saldırı beklemiyorduk"

İsmini vermeyen albay, "Gazze'deki durum uzun süredir istikrarlıydı. Böylesine büyük çaplı bir saldırı beklemiyorduk." dedi.

Çoğunluğu Hamas'a ait olan yüzlerce Filistinli savaşçı İsrail'e geçerek baskınlar düzenledi. İsrail'in sınır çitleri yıkılırken, paraşütler kullanıldı.

Gazze'de yaklaşık 130 İsrailli esirin olduğu söyleniyor. Middle East Eye'a konuşan asker, İsrail'in Hamas'ın ve ona bağlı grupların saldırı için hazırlık yaptığına dair bilgiye sahip olduğunu söyledi.

"İstihbarat çok büyük hata yaptı"

İsrailli albay, açıklamasında şunları kaydetti:

İstihbarat yanlış değerlendirildi. Özellikle terörle mücadele istihbarat birimleri bu saldırıda kullanılan tüm bu silahların farklı saldırılarda ayrı ayrı devreye alınacağını düşünüyordu.



Kamikaze İHA'ların ve motorlu paraşütlerin, füzelerin ve mini İHA'ların tek bir topyekün saldırı için kullanılacağı değerlendirmesini yapamadılar. Buna zayıflık demekten hoşlanmasam da istihbarat çok büyük bir hata yaptı.

İsrail birliklerinde disiplinsizliğe neden oldu

Albay, Gazze'deki istikrarlı durumun sınırda görev yapan İsrail birliklerinde disiplinsizliğe neden olduğuna dikkati çekti.

"İsrail kasabalarının aniden istila edilmesini açıklamak için yapabileceğim mantıklı bir açıklama yok." diyen albay, "Belki de bunu orduya sürekli müdahale eden hükümete sormalısınız." ifadesini kullandı.

"Kara ve hava operasyonundan başka seçeneğimiz yok"

Söz konusu İsrailli asker, büyük bir kara ve hava operasyonundan başka seçenekleri olmadığını savundu.