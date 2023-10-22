İsrail-Filistin savaşında 16'ncı günde bilanço! Ölü sayısı artıyor... Gazze'yi havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu savaş ihlalini sürdürürken Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 2 bin 750 Filistinlinin öldüğünü, 9 bin 700'ünün yaralandığını açıkladı.

AA

İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı sızma operasyonun ardından bölgede İsrail orantısız güç kullanıyor.

Savaşın 16'ıncı gününde bilanço ağırlaşırken İsrail defalarca savaş ihlali gerçekleştirdi.

Öte yandan savaşın şiddeti artarken İsrail ordu sözcüsü beklenen kara operasyonuna işaret ederek Gazze'ye girmeden önce hava saldırılarının artacağını söyledi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail savaş uçakları Filistin'de çok sayıda bölgeyi vurdu.

Gazze'de dumanlar yükseliyor

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir kafe, kuzeydeki Beyt Lahiya'da ise bir ev bombalandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Tövbe Camisi ile Gazze kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu.

Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıkarken saldırılarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da bombalandı

Bir diğer yandan İsrail saldırıları Gazze'yle sınırlı kalmadı. Savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'yı da bombaladı.

Hedefte bir cami vardı. En az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cami vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

İsrail 22 hastaneyi boşaltma çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 2 bin hastanın tedavi gördüğü 22 hastanenin boşaltılması çağrısını "ölüm cezası" olarak niteledi.

1 milyon Gazzeli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, 7 günde yerlerinden edilen Gazzelilerin sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

3 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)