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İsrail-Filistin savaşında 41'inci gün! Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildi

İsrail-Filistin savaşında 41'inci gün! Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırı altında olan Gazze, sessizliğe gömüldü.. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel ve Jawwal, bölgedeki tüm iletişim kaynaklarının sona erdiğini duyurdu.