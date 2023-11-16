İsrail-Filistin savaşında 41'inci gün! Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildi

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Dünya, 1 ayı aşkın süredir İsrail-Filistin savaşını yakından takip ediyor.
Sert müdahalelerini acımasızca sürdüren İsrail ordusu, gece-gündüz demeden sivillerin olduğu hedefleri vuruyor.
Hastaneler, camiler ve kiliseler bombardımana uğrarken, Gazze'de halk için güvenli bir alan kalmadı.
Son olarak Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail, çok sayıda hasta ve bebeklerin ölümüne neden oldu..
Saldırı altında Gazze'de hayat adeta durdu..
Gazze'de tüm telefon ve internet hizmetleri kesildi
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel ve Jawwal, bölgedeki tüm internet ve telefon hizmetleri kesildiğini duyurdu.
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