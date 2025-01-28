İsrail Filistinli bedevi köyü Arakib'iyi bir kez daha hedef aldı

AA

İsrail askerlerinin Filistinli bedevi köyü Arakib'iye düzenledikleri baskının ardından köyün 235'inci kez yıkıldığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin açıklama Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi'den geldi.

SON 15 YILDIR HEDEF ALINIYOR

İsrail askerlerinin, son 15 yıldır Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıktığını söyleyen Turi, Filistinli ailelerin köyü yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Turi, "İsrail güçlerinin Filistinlileri kışkırtmak için her yolu denediğini, onlara saldırdığını ve çete gibi davrandığını" kaydetti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.

EVLER HER YIKIM SONRASI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.