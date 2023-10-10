İsrail: Filistinliler Mısır'a kaçmalı İsrail ordusundan bir yarbay, "Refah Sınır Kapısı açık. Dışarı çıkabilen herkese dışarı çıkmasını tavsiye ederim" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'den ayrılan Filistinlilere Mısır'a gitmelerini tavsiye etti.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail de Gazze Şeridi'ni hedef almaya başladı.

Netanyahu'nun uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm gücümüzle harekete geçeceğiz." demişti.

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hamas grubuyla yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Filistinlilere Mısır'a kaçmaları tavsiye edildi.

"Dışarı çıkabilen herkes çıksın"

Yarbay Richard Hecht, "Refah Sınır Kapısı'nın hâlâ açık olduğunun farkındayım. Dışarı çıkabilen herkese dışarı çıkmasını tavsiye ederim." dedi.

BBC, Mısır-Gazze sınırındaki geçişin, Gazzeliler için adeta bir "cankurtaran" vazifesi gördüğünü söyledi.

Açıklamada ayrıca Gazze sınırındaki çitin güvenli olduğu belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.