İsrail, Gazze mesajı paylaşan Filistinli kadını gözaltına aldı: Ellerini ve gözlerini bağladılar Gazze halkıyla dayanışma mesajı veren Rasha, İsrail polisince gözaltına alındı. Filistinli kadına yapılan muamele tepki çekti.

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ensonhaber.com

İsrail polisi, Gazze için destek mesajı paylaşan Filistinli kadınının ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

Filistin vatandaşı olan Rasha adlı kadın, İsrail'de güzellik salonu işletiyor. İsrail ordusunun Gazze'ye kanlı saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Tel Aviv hükümetinin talimatı üzerine saldırılar, Gazze'nin kuzeyinden kaçarak Refah'taki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Filistinliler üzerinde yoğunlaştırıldı.

Gazze'ye destek mesajı sonrası tepki çeken uygulama

Çadırlara düzenlenen ve onlarca can kaybının yaşandığı bombardımanlar, uluslararası kamuoyunun sert eleştirilerine uğramaya devam ederken, Filistinli kadına uygulanan muamele de tepki çekti.

İsrail'in Refah'taki katliamının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Filistinli Rasha, ülkesinin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Ellerini ve gözlerini bağladılar

Rasha'nın sosyal medya paylaşımını tespit eden İsrail güvenlik otoriteleri, kadını gözaltına aldı. Elleri bağlanan Filistinli kadın, sıra gözlerinin bağlanmasına gelince yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.

"Mafya eylemi"

Rasha'ya uygulanan muamele sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

Yapılan yorumlarda, "Tek suçu Filistin'i desteklemek", "Bakın gözlerini nasıl kapatıyorlar, bu bir mafya eylemi", "Irkçı İsrail" şeklinde ifadeler kullanıldı.