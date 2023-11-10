İsrail, Gazze Şeridi'nde 238 okula zarar verdi, 60'ı hizmet dışı kaldı Gazze Şeridi'ne yönelik 35 gündür düzenlenen yoğun saldırılarda hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef oldu. 60'ı kullanılmayacak derecede 238 okul hasar aldı, 67 cami de tamamen yıkıldı.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun bombardımanı devam ediyor.

Bölgedeki sivil halk sistematik bir şekilde hedef alınıyor.

Bunların başında ise hastaneler, okullar ve kiliseler bulunuyor.

Son olarak bölgedeki son duruma ilişkin yerel kaynaklardan bilgilendirme yapıldı.

238 okul zarar gördü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda 238 okulun zarar gördüğünü, bunlardan 60'ının hizmet dışı kaldığını söyledi.

İsrail'in ibadethaneleri de vurduğunu hatırlatan Maruf, 67 caminin tamamen yıkıldığını, 145 cami ve 3 kilisenin de zarar gördüğünü aktardı.

Maruf ayrıca İsrail saldırılarında 88 hükümet tesisinin yıkıldığını ifade etti.

Tarım sektöründe 170 milyonluk kayıp

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarım sektörünün doğrudan kaybının 170 milyon doları bulduğunu söyleyen Maruf, İsrail'in bölgedeki 45 bin dönümlük tarım alanının yüzde 25'ini buldozerlerle yok ettiği bilgisini verdi.

"3 binden fazla çocuk sadece onkoloji hizmetlerinden mahrum"

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun sağlık kuruluşlarını hedef alması sonucu bölgede çok sayıda hastanenin hizmet dışı kaldığını vurguladı.

Maruf, "Önceki saatlerde psikiyatri hastaneleri, Nasr Çocuk Hastanesi ve Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi de hizmet dışı kaldı. Bu da on binlercesi çocuk olmak üzere yüz binlerce kişinin doğrudan zarar görmesine yol açtı." dedi.

İsrail saldırıları sonucu 18 hastane ve 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını aktaran Maruf, "3 binden fazla çocuk sadece onkoloji ve diyaliz hizmetlerinden mahrum kalacak." ifadelerini kullandı.

"Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılmasını umuyoruz"

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle 50 bin hamile kadının bir ayı aşkın süredir bakım ve takipten mahrum kaldığını aktardı.

Filistin halkının, yardımlardan daha çok "soykırımla insani bir şekilde baş edebilecek küresel vicdanın hakim olmasına" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Maruf, "Olağanüstü Arap Zirvesi öncesi şunu gündeme getiriyoruz. Arapların bir araya gelerek Refah Sınır Kapısı'nı kalıcı olarak açmasını umuyoruz. Bu, işgalcilerin iznini bekleyen yardım konvoylarını bölgeye ulaştırılması konusunda Filistin halkının asgari talebidir." dedi.

"40 bin konut tamamen yıkıldı"

Ayrıca Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü bombardıman sonucunda konutların yüzde 50'sinden fazlasının hasar görürken, 40 bin konut da tamamen yıkıldı.

İsrail, saldırıların başından bu yana Gazze Şeridi'nde kilometrekare başına yaklaşık 87 ton olmak üzere 32 bin tondan fazla patlayıcı ve 13 binden fazla bomba kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki binalara verilen hasarın 2 milyar dolar, altyapı hasarının ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)