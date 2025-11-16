İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: 1 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göster Hızlı Özet İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek doğuda bir grup Filistinliyi hedef aldı ve 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail, Refah ve Han Yunus bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gazze'de tam uygulanmayan ateşkes... Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bir grup Filistinlinin bulunduğu yeri hedef aldı. BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Refah kentinin kuzeyinde ise İsrail ordusu binaları havaya uçurmayı sürdürürken, İsrail ordusuna ait helikopterler de Han Yunus'un doğusunda ateş açmaya devam ediyor. 7 EKİM 2023'TEN BU YANA 69 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu. GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Dünya Haberleri Almanya'da çevre kirliliğiyle mücadelede rekor cezalar: İzmarite 3 bin euro, moloza 100 bin euro

