İsrail, Gazze'de cami vurdu Ebu Bekir el-Sıddık Camii, İsrail bombardımanı sonucu yıkıldı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir camiyi hedef aldı.

Abluka altında tutulan Gazze'de hedef ayırt etmeksizin bombardımanlar devam ediyor.

Kanlı saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra camiler de hedef alınıyor.

Camiyi bombaladılar

Gazze'nin Deyr Balah kentine dün gece düzenlenen saldırı sonucu vurulan Ebu Bekir el-Sıddık Camii yıkılırken çevredeki binalar da hasar gördü.

Saldırılar yoğunlaştırıldı

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Duma köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaralandığı, 7 evin ise yandığı belirtildi.

Yahudi yerleşimciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Baskınlar da arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.