İsrail: Gazze'de çocukları kimin öldürdüğü belirsiz Başbakan Netanyahu'nun başdanışmanı Regev, Filistinli çocukları öldürdüklerine dair gerçeği canlı yayında reddetmeye çalıştı. Regev, "Bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz" dedi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'de aralarında binlerce çocuğun bulunduğu sivilleri katletti.

Saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası arenada artan baskıyı sıra dışı tavırlarla savuşturmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in soykırım yaptığını ve savaş suçu işlediğini söylüyor.

Suçlamalardan kurtulmaya çalışan Tel Aviv yönetimi ise suçlamaları reddetmenin yollarını aramaya başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuğu kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürdü.

Regev, MSNBC televizyonunda Mehdi Hasan'ın canlı yayında sorularını yanıtladı.

Çocuk cesetleriyle ilgili fotoğraflara yorumu

İsrailli danışmanın Hamas'ın sivil ölümlere ilişkin rakamlarına güvenilmemesi gerektiğini savunması üzerine Hasan, "Kendi gözlerimle enkazdan çıkarılan birçok çocuk cesedi gördüm." dedi.

Regev ise "Bunlar Hamas'ın görmenizi istediği fotoğraflar." diye konuştu.

Gazze savunması: Çocukların nasıl öldüğünü bilmiyoruz

Hasan'ın, "Gazze'de çocukları öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz? Yoksa inkar mı ediyorsunuz?" sorusuna Regev, "Hayır, kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Regev, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürerek, "Her şeyden önce, bu insanların, bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in söylediklerine neden inanalım"

Hasan ise "Hamas'ın söylediği her şeye körü körüne inanmamamız gerektiği konusuna katılıyorum ama sizin hükümetinizin söylediklerine neden inanalım?" ifadesini kullanarak, Şifa Hastanesi'nin "karargah" olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sunulan sözde "kanıtların" yalan çıktığına değindi.

Regev ise buna sadece, "Herkes hata yapabilir." demekle yetindi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

Kassam'ın elindeki esir sayısı

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.