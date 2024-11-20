İsrail Gazze'de gazetecileri öldürmeye devam ediyor: 188 basın emekçisi katledildi!

Haber Merkezi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin topraklarında başlattığı zulüm adeta bir soykırıma dönüştü.

Kadın, çocuk demeden masum insanları katletmekten çekinmeyen İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri acımadan öldürmeye devam ediyor.

Öyle ki yaklaşık 44 bin kişinin hayattan koparıldığı saldırılarda her gün yaşanan ölümlere yenileri ekleniyor.

İSRAİL, ZULMÜ DÜNYAYA DUYURMASINLAR DİYE GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Bu saldırılarda ölenlerin başında ise İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmasın diye katledilen gazeteciler var...

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, gazeteciler Zehra Muhammed Ebu Suheyl, Ahmed Muhammed Ebu Suheyl, Mustafa Hıdr Bahr ve Abdurrahman Hıdr Bahr'ın İsrail'in saldırıları sonucu öldüğü belirtildi.

188 BASIN EMEKÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yine açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 188 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçtan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail aleyhinde, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.