İsrail, Gazze'de hastane bombalamaya devam ediyor Gazze’de 14 bin kişinin sığındığı Al-Quds hastanesinin çevresinin bombalandığını, hastanenin hasar aldığı aktarılıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Saldırılarda hastaneler, camiler, okullar da hedef alınıyor.

Filistin Kızılayı konu kapsamında bir açıklamada bulundu.

"Hastalar boğulma tehlikesiyle karşı karşıya"

Yapılan açıklamada şu cümleler kullanıldı;

İsrail işgal güçleri, sağlık personelini, yerinden edilmiş kişileri ve hastaları hastaneyi tahliye etmeye zorlamak için Gazze'deki Al-Quds hastanesinin hemen yakınına kasıtlı olarak roket fırlatmaya devam ediyor. Bu durum hastane bölümlerinde önemli hasara yol açmış, sakinleri ve hastaları boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

"Hastaneler hayat damarlarıdır ve korunmalıdır"

Örgüt, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in hastaneyi boşaltmaları konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin Kızılayı tarafından işletilen Gazze'deki Al Quds Hastanesi hakkında endişeliyiz. Çatışmaların ortasında hastalar ve personel dahil 14 bin kişi için bir sığınak. Hastaneler hayat damarlarıdır ve korunmalıdır” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)