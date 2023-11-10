İsrail, Gazze'de hastaneleri hedef alıyor İsrail, Endonezya Hastanesi'nin yakınına, daha sonra Rantisi Çocuk Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in Şifa Hastanesi'nin bahçesini hedef aldığı saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA

İsrail, 35 gündür Gazze'yi vuruyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Rantisi Çocuk Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Hastaneler peş peşe hedef alındı

Saldırı sonucu hastanede yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. İsrail ordusunun, ilerleyen saatlerde ise Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesini hedef aldığı ifade edildi.

6 kişi öldü

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in, El-Avda Hastanesi çevresini vurduğu, 2 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail, son saatlerde hastanelere eş zamanlı saldırılar düzenledi." dedi.

Endonezya Hastanesi'nin etrafı vuruldu

İsrail, akşam saatlerinde ise Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurmuş, hastalar ve hastaneye sığınan binlerce sivil büyük panik yaşamıştı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, gece boyunca Endonezya Hastanesi yakınında patlamalar meydana geldiği, saldırıların hastanenin bazı bölümlerine zarar verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Endonezya, Gazze'deki sivillere ve sivil tesislere yönelik vahşi saldırıları bir kez daha kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze'deki 35 hastaneden 18'i ve diğer 40 sağlık merkezi, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen hasar ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)