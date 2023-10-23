İsrail, Gazze'de kafeyi vurdu! 11 kişiye mezar olan binadaki yıkım kamerada İsrail’in Gazze’de saldırı düzenlediği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Rio adlı kafede meydana gelen yıkım görüntülendi. Taş yığınına dönen kafenin duvarlarındaki kan izleri dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail, hastane, okul ve camileri bombalıyor.

Birçok siyasi tarafından "soykırım" olarak tanımlanan savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Sivil yerleşim alanlarını vuran İsrail, hedef aldığı yerleşim alanlarını okul, hastane, fırın ayırmadan vuruyor.

Kafeyi vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in cumartesi gecesi boyunca düzenlediği hava saldırılarında vurduğu kafe yerle bir oldu.

Yıkım kamerada

Han Yunus şehrinde bulunan 11 kişiye mezar ola Rio adlı kafede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Taş yığınına dönen kafenin duvarlarındaki kan izleri dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)