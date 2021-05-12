İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası bilanço ağırlaşıyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53'e çıktı.

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da ibadet edilen sivillere yönelik saldırıları şiddetini artırarak hava bombardımanına dönüştü.

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

SİVİL BİNA VURULDU

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

53 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi, 320 kişi yaralandı.

Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı binayı vurdu VİDEO

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Öte yandan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail ordusu, dün akşam da Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etmişti.