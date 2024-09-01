İsrail, Gazze'de son 24 saatte 47 Filistinliyi öldürdü İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 47 kişiyi öldürdüğü, 94 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 331 gündür süren saldırıları hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği 3 ayrı katliamda 47 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının ise 94 bin 154'e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığını vurguladı.