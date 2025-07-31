İsrail Gazze'de yardım dağıtım noktasını hedef aldı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürüyor...

İsrail, Gazze Şeridi'nde gıda ile insani yardım malzemeleri bekleyen ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinlilere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

"58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Filistin Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Sudaniye bölgesinde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti, 579 kişi ise yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Medya Ofisi, İsrail'in bölgedeki yardım çalışmalarının aksatılması ve kaos ile açlığın yayılması için itinalı bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

İsrail'in bölgede devam eden acımasız politikalarını ve ağır ablukasını kınayan Medya Ofisi, işgalci İsrail'i ve saldırılarını destekleyen diğer ülkeleri de 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olmakla suçladı.

YARDIM TIRLARI YAĞMAYA MARUZ KALIYOR

Medya Ofisi'nin açıklamasında bölgeye dün 112 yardım tırının giriş yaptığı ve bu tırların çoğunun İsrail'in işgali çerçevesinde sistematik ve kasıtlı şekilde yağmaya maruz kaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde insanların asgari temel ihtiyaçlarının giderilmesi için en az 600 yardım tırı ve bölgeye günlük olarak yakıt sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu ihtiyaçların boğucu kuşatma nedeniyle hala karşılanmaktan uzak olduğu belirtildi.

BM'E ÇAĞRI

Açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yargı kuruluşlarına bölgedeki giriş-çıkış yasaklarının derhal kaldırılması ve İsrail'in bölgedeki savaş suçlarından ve şiddeti tırmandırmaktan sorumlu tutulmasına yönelik harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinli yardım kuruluşları tarafından kurulan gıda yardım dağıtımı noktalarında toplanıyor.

Ancak bütün insani yardım çabalarına rağmen dağıtılan gıdalar, bölgedeki yoğun nüfusun günlük öğün ihtiyacını gidermeye yetmiyor.

Bölgedeki kıtlık kapsamında satılan kısıtlı sayıdaki gıda ürünlerinin fiyatlarının ise çok fahiş değerlere yükseldiği biliniyor.