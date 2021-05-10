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    İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapattı

    Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonları bahane olarak gösteren Tel Aviv, sınır kapısını kapattığını duyurdu.
    • AA
    • 10.05.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 10:52
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    İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapattı

    İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldı.

    İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

    İSTİSNAİ DURUMLAR DIŞINDA TÜM GEÇİŞLERE KAPALI

    Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

    Öte yandan, İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi.

    Açıklamada, sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

    İsrail, Gazze deki Beyt Hanun Sınır Kapısı nı kapattı #1

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