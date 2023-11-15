İsrail, Gazze'nin güneyine giden sivillerden orayı da terk etmelerini istedi İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin yaşadığı bölgeye bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in saldırıları sürüyor..

İsrail, operasyon bahanesiyle ve güvensiz olarak nitelediği Gazze'nin kuzeyinden sivillerin güneye gitmelerini istemişti.

Bölgeden güneye gitmekte olan sivilleri ise İsrail, acımasızca katletmişti.



İsrail, sivillerin Gazze'nin güneyinden de ayrılmalarını istiyor

Gazze'nin güneyindeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attı.

Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.

Broşürlerde, "Güvenliğiniz için acilen ikamet ettiğiniz yeri boşaltıp bilinen barınaklara gitmeniz gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin güneyine 'güvenli' demişlerdi

Böylece, İsrail ordusu, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki sivilleri de yine yaşadıkları yerden zorla tahliye emri vermiş oldu.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, birbiri ardına yok ettiği mahallelerde NRC yardım çalışanlarının peşini bırakmıyor. Şimdi de Han Yunus'tan bile çıkmalarını isteyerek, var olmayan 'bilinen barınaklara' kaçma talimatı veriyor. Washington, Londra, Brüksel ve Berlin'de evde kimse var mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Radyosunun aktardığı haberde de ordunun ilk kez Han Yunus'ta bazı mahalleleri boşaltmasını istediği ve bunun İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini genişletmesine ilişkin önemli bir hamle olduğu ifade edildi.

Göç eden Filistinlileri de hedef aldılar

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halka, güvenli olduğunu iddia ettiği güneye gitmeleri yönünde defalarca uyarılarda bulunarak, hastaneler dahil sivil altyapıyı büyük yıkıma uğratarak zorla tehcir etmişti.

Yerinden edilen Filistinlilerin güneye gidişi için "güvenlik koridorları" açıklayan İsrail ordusu, bu yollarda birçok Filistinliyi hedef almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)