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İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en şiddetli saldırıyı düzenledi

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en şiddetli saldırıyı düzenledi İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını gerçekleştirirken İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kara operasyonlarının da genişletileceği belirtildi.