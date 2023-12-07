İsrail, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak için iki şart sundu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Hamas'ın teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması şartıyla saldırıların bitebileceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İsrail'den savaşı bitirmek için iki şart

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

Gendelman, "Gazzelilere söylüyorum, savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi Hamas'ın teslim olması gerekiyor" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı bir an önce tutuklamak amacıyla evini kuşattığını iddia etti.

Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

"Hamas yok edilirse Gazzelilerin hayatı iyileşecek"

Gendelman ayrıca 'Hamas'ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini' ileri sürdü.