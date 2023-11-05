İsrail: Gazze'ye saldırıların maliyeti 51 milyar dolar olacak Tel Aviv yönetimi, Filistinli sivillerin ölümüne yol açan saldırıların ekonomik boyutunu hesapladı.

AA & Ensonhaber

İsrail Maliye Bakanlığı, Gazze'ye ölümcül saldırıların maliyetini hesapladı.

Bakanlığın tahminlerine göre, Gazze'deki savaşın maliyeti yaklaşık 51 milyar dolar olacak.

Söz konusu tahminin, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ettiği ve 8 ila 12 ay süren savaşa dayandığı belirtildi.

İsrail'in zarar hesabı

Diğer taraftan Tel Aviv yönetiminin, 51 milyar dolarlık tahmini "iyimser" olarak değerlendirdiğini anlattı.

Hesaplamalar, bu miktarın yarısını savunma harcamalarının oluşturduğunu ve günlük olarak 255 milyon dolara denk geldiğini söylüyor.

Gelir kaybı, işletmelere tazminat ve rehabilitasyon hizmetlerinin ise diğer kalemleri oluşturduğu kaydedildi.

İsraillilere ekonomik yardım paketi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırılardan etkilenen İsrailliler için ekonomik yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu da çatışmalardan etkilenen halka yardım etmeye bağlı olduklarını söylemişti.

"Talimatım net." diyen Netanyahu, şu şekilde konuşmuştu:

Koronavirüs salgınında yaptığımız gibi, ihtiyacı olanlar için fonların musluklarını açın.

İsrail'in kredi notlarında negatife gidiş

İsrail ordusunun Gazze'ye kanlı saldırılarının ardından, S&P İsrail'in notunun görünümünü "negatif"e çevirdi.

Moody's ve Fitch, bu ülkenin notlarını olası bir gerileme için incelemeye aldı.