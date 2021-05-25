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    İsrail Gazze'ye saldırılarında basın mensuplarına karşı 99 ihlal gerçekleşti

    İsrail'in Gazze ablukası sırasında gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlal tespit edildiği belirtildi.
    • AA
    • 25.05.2021 - 07:40
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    İsrail Gazze'ye saldırılarında basın mensuplarına karşı 99 ihlal gerçekleşti

    İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 253’e yükselirken, saldırılardan basın mensupları etkilendi.

    Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi’nin raporuna göre, İsrail’in gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlali tespit edildi.

    ŞİDDETLİ VE ACIMASIZ İHLALLER

    Raporda Filistinli gazeteciler ve basın kurumlarına yönelik İsrail tarafından en şiddetli ve acımasız ihlallerinin uygulandığı vurgulandı.

    İsrail'in 19 Mayıs'ta, El-Aksa Radyosu spikerlerinden Yusuf Ebu Hasan'ın evini bombalayarak ölümüne neden olduğu, basın kurumlarına ait onlarca binayı yıktığı raporda belirtildi.

    İSRAİL GERÇEKLERİ ÖRTMEK İSTİYOR

    12 gazetecinin doğrudan ya da evlerinin hedef alınması sonucu yaralanması, 59 medya kurumu, prodüksiyon şirketi, matbaa ve yayınevi binasının yıkılması ve gazetecilere ait 22 ev ile 5 aracın saldırılardan zarar görmesinin İsrail'in imza attığı ihlaller arasında yer aldığı ifade edildi.

    Raporda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, gerçekleri örtmek ve gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemek için ölümcül silahlar kullandığına işaret edildi.

    İsrail Gazze ye saldırılarında basın mensuplarına karşı 99 ihlal gerçekleşti #1

    İsrail Gazze ye saldırılarında basın mensuplarına karşı 99 ihlal gerçekleşti #2

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