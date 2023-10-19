İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor: Anne karnındaki cenin dahi öldü! Bölgenin güneyine giderek kurtulmaya çalışan hamile anne ve kızları kaçamadı. Saldırı sonucu anne, kızları hayatını kaybederken, anne karnındaki bebek de dünyaya gelmeden ölümü yaşamış oldu.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.

Saldırılardan kaçarak bölgenin güneye gidip kurtulmayı dileyen hamile anne ve iki kızı, Refah kentinde ölüme yakalandı.

Görgü tanığı Nihad el-Lahvani, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda ölen Ureyc el-Benna ve 10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun toprağa verildiğini söyledi.

"Bombalama sırasında uyuyorlardı ve bu herkesin son uykusu oldu"

Ailenin Refah'ın Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli olduğunu düşündüğünü kaydeden Lahvani, "Bu insanların güvenli bir evde olması gerekiyordu. Evleri neden bombalandı? Kimse için tehlike oluşturmuyorlardı ama bombalama sırasında uyuyorlardı ve bu herkesin son uykusu oldu." dedi.

"Anne karnındaki çocuğun suçu ne?"

Lahvani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu (anne karnındaki) çocuğun suçu ne? O ve Gazze'deki gece gündüz bu kadar iğrenç ve korkunç bir şekilde öldürülen tüm çocuklar İsrail'e ne yaptı?"

Lahvani, Refah bölgesine düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca evin yıkıldığını anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)