Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail kana doymuyor...

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan planı uygulamaya koydu.

Son 24 saatte 150'den fazla nokta hedef alındı, yüzlerce sivil ise saldırılarda yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, perşembe gününden bu yana devam eden yoğun saldırılar sonucu en az 262 kişi öldü, 675 kişi ise yaralandı.

OPERASYONU İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ DUYURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli operasyonun Gazze'deki harekatın genişletilmesi amacıyla başlatıldığını duyurdu.

OPERASYON BAŞLADI

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinde geniş çaplı kara harekatı başlatıldığını duyurdu.

Ordunun, stratejik bölgeleri ele geçirmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması da dahil olmak üzere Gazze'deki savaşın tüm hedeflerine ulaşıldığı öne sürüldü.

Bu, sadece bir askeri operasyon değil aynı zamanda bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.

İŞGAL KALICI HALE GELEBİLİR

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turunun hemen ardından başlayan operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediğini ileri sürdü.

İddialara göre ordu, bu kez ele geçirdiği bölgelerden çekilmeyerek Filistinlileri güneye doğru sürmeyi hedefliyor.

OPERASYONUN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail hükümetinin operasyonun ismini “Gideon'un Savaş Arabaları" olarak seçmesi bir tesadüf değil.

Bu tercihin arkasında, Yahudi kutsal kitabı Tanah’tan derin bir dini referans yatıyor. Hakimler Kitabı’na göre Gidyon, İsrail halkını Midyanlıların baskısından kurtaran bir yargıç ve savaşçıydı.

Tanah’a göre, Midyanlılar, İsrailoğulları’na baskınlar yapar, ürünlerini yağmalar, onları aç bırakırdı.

Tanrı, Gidyon’u seçti ve o da sadece 300 kişilik küçük bir kuvvetle, Tanrı’nın mucizesi ve stratejisi sayesinde Midyanlıları yendi.

GAZZE'Yİ "YOK ETME" PLANI

İsrail hükümeti savaş boyunca sık sık benzer referansları kullandı.

Gazze savaşının başından bu yana Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, dini metaforlar ve kutsal metin referanslarına sık sık başvurdu.

Netanyahu, Gazze’deki savaşı Amaleklere karşı verilen mücadeleye benzetti. Amalekliler, Tanah’ta İsrailoğulları’nın en eski düşmanı olarak gösteriliyor ve 'adlarının tarihten silinmesi' emrediliyor.

Bu söylemler, Gazze’deki milyonlarca Filistinli'ye yönelik soykırımı dini bir temele oturtarak meşru kılmayı hedefliyor.