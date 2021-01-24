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    İsrail, gençlere koronavirüs aşı uygulamasını başlattı

    Koronavirüs aşı kampanyasında ilk sırada bulunan İsrail'de 16-18 yaş aralığındaki gençlere ilk doz uygulanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 10:02
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    İsrail, gençlere koronavirüs aşı uygulamasını başlattı

    Koronavirüs salgınına karşı nüfusunun yüzde 30'unu aşılayan İsrail, şimdi ise gençlere yönelik kampanya başlattı.

    GENÇLERİN AŞILANMASINA GEÇİLDİ

    16-18 yaşları arasındaki gençlere, cumartesi günü koronavirüs aşısının ilk dozu verildi.

    İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve koalisyon ortağı Benny Gantz, eğitimin en büyük öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

    "OKULA DÖNMELİLER"

    Gantz, "Öğretmenlerin aşı olmalarını sağladıktan sonra, gençlerin sınavlarına katılabilmelerini ve mümkün olan en kısa sürede okula dönebilmelerini sağlamalıyız." dedi.

    İsrail, gençlere koronavirüs aşı uygulamasını başlattı #1

    İSRAİL, AŞI KAMPANYASINDA İLK SIRADA

    Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de aşılanan kişi sayısı 2.5 milyonu geçti. Bunlardan yaklaşık 1 milyonuna ikinci dozun yapıldığı kaydedildi.

    İsrail, nüfusuna oranla aşılama sayısıyla ilk sırada bulunuyor. Ülkede ayrıca cumartesi günü 40 yaş ve üzeri insanlara aşı uygulanması başladı.

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