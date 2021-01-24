İsrail, gençlere koronavirüs aşı uygulamasını başlattı

Koronavirüs aşı kampanyasında ilk sırada bulunan İsrail'de 16-18 yaş aralığındaki gençlere ilk doz uygulanıyor.

Koronavirüs salgınına karşı nüfusunun yüzde 30'unu aşılayan İsrail, şimdi ise gençlere yönelik kampanya başlattı.

GENÇLERİN AŞILANMASINA GEÇİLDİ

16-18 yaşları arasındaki gençlere, cumartesi günü koronavirüs aşısının ilk dozu verildi.

İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve koalisyon ortağı Benny Gantz, eğitimin en büyük öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

"OKULA DÖNMELİLER"

Gantz, "Öğretmenlerin aşı olmalarını sağladıktan sonra, gençlerin sınavlarına katılabilmelerini ve mümkün olan en kısa sürede okula dönebilmelerini sağlamalıyız." dedi.

İSRAİL, AŞI KAMPANYASINDA İLK SIRADA

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de aşılanan kişi sayısı 2.5 milyonu geçti. Bunlardan yaklaşık 1 milyonuna ikinci dozun yapıldığı kaydedildi.

İsrail, nüfusuna oranla aşılama sayısıyla ilk sırada bulunuyor. Ülkede ayrıca cumartesi günü 40 yaş ve üzeri insanlara aşı uygulanması başladı.