İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenebileceklerine inanmıyor

Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor...

Düzenlediği saldırılar ile Filistinlileri zorunlu göçe zorlayan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının da girişine izin vermiyor.

SALDIRILARI ANALİZ ETTİLER

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, "Gideon'un Savaş Arabaları II" saldırısı kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırına çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve D9 askeri buldozeri sevk etti.

Bu askeri araçların, Askalan'dan Gazze Şeridi'nin kuzeyine girerek saldırılara katılacağı ve bunun artık an meselesi olduğu belirtildi.

Buna karşın, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in endişeli olduğu ve emirlerin dikkatle izlenmesi konusunda orduya uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, HAMAS'I YENEBİLECEKLERİNE İNANMIYOR

Zamir'in başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere siyasi kademenin Gazze'de saldırıların sona ermesinden sonra ne olacağına ilişkin siyasi bir planının olmamasından endişe duyduğu, bu nedenle son saldırının da öncekiler gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını ve Hamas'ı yenemeyeceklerini düşündüğü ifade edildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki çeteleri Hamas'a karşı silahlandırma ve "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etme girişimlerinin ise başarısız olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusunun planlarına göre yeni saldırının en erken Ocak 2026'da biteceği ve Zamir'in siyasi kademeye Gazze'de ne yapacaklarına karar vermeleri gerektiği konusunda defalarca seslenerek başarısızlıkla sonuçlanan döngüsel çatışmalar nedeniyle ordu komutanlarını suçlamamalarını istediği aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 170 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 818 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 465 kişi öldürüldü, 17 bin 948 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.