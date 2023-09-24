İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin zulmüne bir yenisi daha eklendi.

İsrail güçleri Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın yaptı.

2 Filistinli öldü

AA muhabirinin, Şehid Sabit Sabit Hastanesinden edindiği bilgiye göre, İsrail güçlerinin baskınında kamptaki 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Tulkerem kentindeki kampa çeşitli noktalardan baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını anlatan tanıklar, İsrail ordusunun buldozerlerle kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini kaydetti.

İsrail güçleri gerçek mermi kullandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin, 21 yaşındaki Useyd Cebavi ve 32 yaşındaki Abdurrahman Süleyman Ebu Dağaş olduğu belirtildi.

Filistinlilerin, İsrail güçlerince başından gerçek mermiyle yaralanmalarının ardından götürüldükleri Şehid Sabit Sabit Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu baskına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Batı Şeria'da gerilim bitmiyor

İsrail güçleri, 5 Eylül'de Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürülmüş, kampta büyük hasar bırakan baskın nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)