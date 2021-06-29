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    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı

    El-Bustan Mahallesi’ne gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait dükkanları yıktı. Çıkan arbedede 13 Filistinli yaralandı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 15:57
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    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı

    İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet politikaları hız kesmeden devam ediyor.

    Kudüs’ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan Mahallesi’nde, 17 Filistinli ailenin evleri hakkında yıkma kararı çıkarıldı.

    Karar kapsamında sabahın erken saatlerinde mahalleye baskın düzenlendi.

    20 askeri araçla girilen mahallede, Filistinlilere ait dükkanlar yıkıldı.

    3 KİŞİ OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ

    Yıkıma karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

    Çıkan olaylarda 13 Filistinli yaralandı.

    Filistin Kızılay’ı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale sonucu yaralanan 3 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.

    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı #1

    3 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

    Plastik mermilerle yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Çatışma sırasında 3 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı VİDEO

    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı #2

    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı #3

    İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı #4

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