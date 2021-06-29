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- İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı
İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı
- İHA
- 29.06.2021 - 15:22
- Güncelleme : 29.06.2021 - 15:57
İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet politikaları hız kesmeden devam ediyor.
Kudüs’ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan Mahallesi’nde, 17 Filistinli ailenin evleri hakkında yıkma kararı çıkarıldı.
Karar kapsamında sabahın erken saatlerinde mahalleye baskın düzenlendi.
20 askeri araçla girilen mahallede, Filistinlilere ait dükkanlar yıkıldı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ
Yıkıma karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.
Çıkan olaylarda 13 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılay’ı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale sonucu yaralanan 3 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.
3 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Plastik mermilerle yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Çatışma sırasında 3 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını yıktı VİDEO