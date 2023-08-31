İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Kudüs ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün birleştiği Yeşil Hat üzerindeki Shivte Israel Caddesi’nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Saldırının sorumlusu olduğu bildirilen kişinin olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Saldırı sonucu yaralı veya ölü olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada olay yerine çok sayıda polis gücünün sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırıda 25 yaşlarında bir İsrailli erkeğin orta derecede yaralandığını duyurdu.