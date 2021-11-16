İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli genç, toprağa verildi

Batı Şeria’da, gerçek mermi kullanan İsrail güçleri tarafından vurulduktan sonra yaşamını yitiren 26 yaşındaki Filistinli Beni Avde, toprağa verildi.

İsrail güçleri sabah saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria topraklarına baskın düzenledi.

Çıkan olaylarda gerçek mermi ile ateş açan İsrail güçleri, 26 yaşındaki Filistinli genç Beni Avde’nin ölümüne neden oldu.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Tubas Türk Devlet Hastanesi’nden teslim alınan Beni Avde'nin cenazesi, doğduğu yer olan Tamun beldesine getirildi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla beldede kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE SIK SIK BASKIN DÜZENLENİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.