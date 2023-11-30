İsrail Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Silah dağıtmaya devam edeceğim Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, sivillerin silahlandırılması sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ben-Gvir, "Silah hayat kurtarır" iddiasında bulundu.

AA

İsrail'in tartışmalı siyasi figürlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tepki çekecek bir uygulamaya daha imza attı.

Ben-Gvir, Gazze'ye İsrail saldırılarının ardından, ülkesindeki sivilleri silahlandırmasıyla biliniyor.

Söz konusu isim, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına da öncülük etti.

Bireysel silahlanmanın artırılmasını istedi

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, şimdi de Batı Kudüs'te üç İsraillinin öldürüldüğü noktada "bireysel silahlanmayı artırma" çağrısı yaptı.

Saldırının "Hamas ile konuşulmaması gerektiğini ortaya koyduğunu" savunan Ben-Gvir, şöyle dedi:

Her taraftan gelen eleştirilere rağmen gerek acil durum hizmetleri çalışanları gerekse sivillere, her yerde silah dağıtmaya devam edeceğim. Defalarca görüyoruz ki silah hayat kurtarır.

Sivillerin silah ruhsatı alımını kolaylaştırmakla övünüyor

Ben-Gvir, bu nedenle bir buçuk aydır "silah kullanma kursları açtığını, silah dağıttığını ve sivillerin silah ruhsatı alımını kolaylaştırdığını" kaydetti.

Polisin olmadığı yerde silahlı sivillerin "hayat kurtarabileceğini" savunan Ben-Gvir, Hamas ile Gazze'de varılan mutabakata karşı tutumunun bilindiğini, saldırının Hamas tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ben-Gvir'in sabıkası

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı.

İsrail'in çeşitli yerlerinde sivillere silah dağıttığı görüntüleri paylaşan Ben-Gvir'in bu kampanyasına İsrail güvenlik otoritelerinin endişeyle yaklaştığı basında yer aldı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Ben-Gvir'in sabıkası

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti .

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yılbaşında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)