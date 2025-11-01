İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 3 cesedin esirlere ait olmadığını iddia etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşen esir takası aşaması devam ediyor.

Hamas, dün gece İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedin kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

Kızılhaç heyetinin teslim aldığı kalıntılar, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki adli tıp kurumuna gece saatlerinde ulaştırıldı.

CESETLERİN ESİRLERE AİT OLMADIĞI İDDİASI

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, yapılan kimlik tespit çalışmalarının teslim edilen 3 cesedin kalıntılarının İsrailli esirlerden hiçbiriyle eşleşmediğini ortaya koyduğunu savundu.

İsrail basını, Hamas'ın, İsrail tarafını ceset kalıntılarının kimliğine ilişkin netlik olmadığı konusunda önceden bilgilendirdiğini de aktardı.

GAZZE'DE ESİR TAKASI

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti.

İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı aktarılmıştı.