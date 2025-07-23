İsrail hamile bir gazeteciyi karnındaki bebeği ile öldürdü

İsrail, Gazze'de sistematik saldırı ve aç bırakma politikası ile soykırım yapıyor...

Soykırımcı ordu sadece sivilleri hedef almıyor, bu zulmü dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.

Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gazeteci Vale Caberi ve ailesinin de İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ VE AİLESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Caberi'nin Tel Heva Mahallesi'ndeki evini bombaladı.

Saldırıda; hamile olan gazeteci Caberi, karnındaki bebeği, eşi Fadi eş-Şair ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Caberi'nin, çok sayıda medya kuruluşuyla çalışan bir serbest gazeteci olduğu kaydedildi.

GAZZE'DE 231 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Hükümetin Medya Ofisi, 2 gün önce de gazeteci Tamir ez-Zeani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 231'e yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisi, İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını şiddetle kınadığını belirtti.

"ÖLMEKTEN KORKMUYORUM"

Caberi, ölümünden iki gün önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ile Filistinlilere açlığı dayatmasından yakınarak, "Açlıktan ölmekten korkmuyorum. Bu çılgın savaş devam ederse yaşanılacak üzüntülerden endişe ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ONURLU BİR HAYATA İHTİYACIMIZ VAR"

Filistinli gazeteci, "Yiyeceğe ihtiyacımız var, sebzeye ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinde insanların normal şekilde yediği tabi yiyeceklere, vitamine, onurlu bir hayata ihtiyacımız var." sözlerini paylaşmıştı.

"DÜNYA, KULAKLARINI TIKAMAYI TERCİH ETTİ"

Vela Caberi, daha önceki bir paylaşımında da, "Gazze'deki insanların midelerinin guruldaması tüm dünyadan duyuluyor. Ama onlar tepki vermek yerine kulaklarını tıkamayı tercih etti." sözleriyle İsrail'in ihlalleri karşısındaki uluslararası acziyeti eleştirmişti.