İsrail hapishanelerinde 44 Filistinli tutuklu gazeteci var Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail hapishanelerinde 44 Filistinli gazetecinin tutuklu bulunduğu bildirdi.

AA & Ensonhaber

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim'den bu yana 41 gazetecinin gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin farklı gözaltı sürelerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

29 gazetecinin yanı sıra 7 Ekim öncesi tutuklanan 15 gazetecinin de tutukluluğunun sürmesiyle İsrail hapishanelerinde toplam 44 basın mensubunun 'idari tutukluluk' uygulamasıyla gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Hiçbir suçlama yöneltilmeksizin alıkoyma

'İdari tutukluluk' uygulaması İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin alıkoyması anlamına geliyor.

Filistinliler haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Sendika, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrasında 70 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.