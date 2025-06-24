İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından yeniden uçuşlara açtı.

13 Haziran 2025'te başlayan ve İsrail'in İran'a yönelik sürpriz hava saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, bölgede ciddi bir gerilime yol açmıştı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), İran'ın nükleer tesisleri, askeri üsleri ve üst düzey komutanlarını hedef alan 'Yükselen Aslan Operasyonu' ile başlayan bu çatışma, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme yapmasıyla karşılık buldu.

İlk saatlerde İranlı liderler ve nükleer bilim insanları hedef alınırken, İran'ın hava savunma sistemleri büyük ölçüde etkisiz hale getirildi.

FÜZE SALDIRILARIYLA YANIT VERDİ

İran, 13 Haziran'dan itibaren İsrail'in kuzey, merkez ve güney bölgelerine füze saldırıları düzenleyerek yanıt verdi.

Bu saldırılarda Tel Aviv, Hayfa ve Bat Yam gibi şehirlerde sivil kayıplar yaşanırken, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi bir kısmını engellemeyi başardı.

Çatışmaların 9. gününe, ABD devreye girerek İran'ın Natanz, Fordow ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu.

İran, bu saldırıya 23 Haziran'da Katar'daki bir ABD üssüne füze atışı ile karşılık verdi, ancak can kaybı bildirilmedi.

Çatışmaların 12. gününe, Katar'ın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri hız kazandı.

"LÜTFEN ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİN"

İran ve İsrail, ABD'nin baskısıyla masaya otururken, Trump gece saatlerinde sosyal medya üzerinden ateşkesi duyurdu.

Trump yaptığı paylaşımda, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin," diyerek taraflara çağrıda bulundu.

KARŞILIKLI OLARAK KABUL EDİLDİ

İsrail hükümeti, İran'daki tehditleri büyük ölçüde ortadan kaldırdığını iddia ederek Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı.

İran da, İsrail'in saldırılarını durdurması şartıyla ateşkese yanaştığını teyit etti.

HAVA SAHASI UÇUŞLARA YENİDEN AÇILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın son füze saldırıları sonrası hava sahası kapatılan İsrail, bu karardan yaklaşık 3 saat sonra uçuşlara yeniden izin verdi.

Hava sahasının açılması, ateşkesin ilk somut göstergesi olarak değerlendirildi.

Ancak, her iki tarafın da ateşkese tam uyumu ve bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası gözlem talepleri gündemde.

Çatışmalarda yüzlerce sivil kaybın yaşandığı ve altyapının ciddi hasar gördüğü bölgede, diplomatik çabaların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.