İsrail hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 cami yıkıldı İsrail ordusunun hava saldırılarında, Gazze Şeridi’nde 7 cami yıkıldı

AA & Ensonhaber

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.

7 cami hava saldırılarında yıkıldı

Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.

İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırıları devam ediyor.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.