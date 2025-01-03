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İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için Doha'ya gidecek

İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için Doha'ya gidecek İsrail yetkilileri, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet gönderildiğini duyurdu.