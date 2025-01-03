İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için Doha'ya gidecek
DHA

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası görüşmeleri sürüyor.

Mısır hükümetinin ve ABD'nin de araya girdiği son görüşmelerde İsrail, Hamas'ın esirleri vermemesi üzerine anlaşma masasından kalkmıştı.

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, yeni bir görüşmenin haberini verdi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI KATAR'DA YAPILACAK

Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Mossad ve ordu yetkililerinin de aralarında olduğu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdiği belirtildi.

Heyetin, müzakerelerle ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Doha’da olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir